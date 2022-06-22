نيويورك 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 47.12 نقطة إلى 0.15% ليغلق عند 30483.13 نقطة.وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 4.90 نقطة إلى 0.13% إلى 3759.89 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 16.22 نقطة إلى 0.15% إلى 11053.08 نقطة.// انتهى //23:24ت م0243