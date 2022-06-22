اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض
الأربعاء 1443/11/23 هـ الموافق 2022/06/22 م واس
نيويورك 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 47.12 نقطة إلى 0.15% ليغلق عند 30483.13 نقطة.
وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 4.90 نقطة إلى 0.13% إلى 3759.89 نقطة.
وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 16.22 نقطة إلى 0.15% إلى 11053.08 نقطة.
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