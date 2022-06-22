عرعر 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسقدّمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية خدماتها وإمكاناتها الصحية والطبية لخدمة حجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق الشقيقة عبر منفذ جديدة عرعر لخدمة أكثر من 8 آلاف حاج عراقي على مدى الستة أيام الماضية.وتمثلت الخدمات في مركز المراقبة الصحية الذي يقدم مناظرة جميع الحجاج القادمين من المنفذ فور وصولهم للاكتشاف المبكر لحالات الأمراض المعدية ذات الأهمية التي تخضع للوائح الصحية الدولية، وإحالة الحالات المشتبه بها للمستشفيات المرجعية لاستكمال الفحوصات وتأكيد التشخيص ، وتطبيق الاشتراطات الصحية بالنسبة للأمراض التي تخضع للوائح الصحية الدولية، ورصد المخالفات المتعلقة بالاشتراطات الصحية اللازمة .وأوضحت صحة الحدود الشمالية أن من مهام المركز تشديد الرقابة على مصادر المياه بالمنفذ، وأخذ العينات اللازمة لفحصها والتأكد من سلامتها، وتقديم التوعية الصحية للحجاج، وتسجيل بيانات الحجاج والإجراءات الوقائية التي تمت لهم في نظام حصن بلس بمنصة صحة، حيث بلغ عدد الكوادر الصحية بمركز المراقبة الصحية 20 فردا مراقبين وبائيات ، أطباء ، خدمات مساندة .كما وفرت صحة الشمالية عربة حديثة ( مقطورة ) مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والكوادر البشرية تشتمل على عيادة طبية ، محطة انتظار ، وعدد الكوادر الطبية فيها 4 أشخاص أطباء ، تمريض ، خدمات مساندة .مما يذكر أن مستشفى جديدة عرعر العام بسعة 50 سرير، إضافة إلى 5 أسرة للعناية المركزة مجهزة تجهيزاً عاليا، وغرفة عمليات مجهزة تجهيز عالٍ أيضاً و 10 عيادات خارجية بمختلف التخصصات الطبية، يعمل بالمستشفى أكثر من 100 موظف تختلف تخصصاتهم بين الأطباء والممارسين الصحيين والخدمات المساعدة والمساندة ، ومزود المستشفى بشبكة أتصال متطورة مباشرة لاسلكية وسلكية للاتصال بالمستشفيات المرجعية بمدينة عرعر إضافة إلى وجود 3 سيارات إسعاف عناية مركزة لنقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات مدينة عرعر .// انتهى //23:28ت م0244