نجران 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسنوه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بدعم واهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله -، بذوي الإعاقة وأسرهم.جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم، لمركز التأهيل الشامل، حيث كان في استقباله المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عمر النعمي، حيث التقى سموه خلال الزيارة بعدد من نزلاء المركز، وتفقد أحوالهم والخدمات المقدمة لهم، مطلعاً على أقسام مركز التأهيل وما يقدمه من خدمات طبية واجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما اطّلع على أركان المركز التي تضم أعمالهم اليدوية.// انتهى //23:29ت م0245