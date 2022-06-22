عرعر 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسقدم متطوعو فرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية 2016 ساعة تطوعية لخدمة حجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق عبر منفذ جديدة عرعر خلال الأيام الماضية.وأوضح فرع الهلال الأحمر ، أن أعداد المتطوعين بلغت 42 متطوعاً ومتطوعة يسهمون بجهودهم في تقديم العديد من الخدمات الإنسانية والرعاية المجتمعية لضيوف الرحمن.يُذكر أن عدد حجاج بيت الله الحرام من العراق جاوزوا الـ 8 آلاف حاج يُمثّلون عدداً من الدفعات على مدى 6 أيام عبر منفذ جديدة عرعر البري.// انتهى //23:34ت م0246