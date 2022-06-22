الرياض 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واساحتفت وزارة السياحة اليوم بإنجازات 15 شركة ناشئة سياحية استفادت من أول برنامج لتسريع الأعمال في السياحة على مستوى المملكة، والذي تم إطلاقه في شهر سبتمبر 2021 لتنمية قدرات رواد ورائدات الأعمال والمبتكرين والمبتكرات في مجالات السياحة المتعددة كالإيواء السياحي، والأنشطة الثقافية، والترفيهية، والرياضية، والأنشطة الخاصة بالمملكة، إلى جانب وكالات السفر والسياحة، ومتعهدي الأطعمة والمشروبات، وخدمات التأجير، والنقل البري والجوي والبحري والسكك الحديدية .وأعرب المدير العام للإدارة العامة لدعم المبتكرين ورواد الأعمال المهندس أنس الشاعر، عن اعتزازه بالنتائج الإيجابية التي حققتها البرامج والمبادرات والتي دشنتها الوزارة ضمن أكبر إستراتيجية لتطوير الموارد البشرية في قطاع السياحة على مستوى العالم, مضيفاً أن لدينا قناعة راسخة بقدرة المبادرات والبرامج التخصصية، مثل برنامج مسرعة الأعمال، على خلق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والمنتجات المقدمة ضمن القطاع السياحي في المملكة، والنهوض بموقع بلادنا على خارطة العالم السياحية وفقاً لإستراتيجية السياحة الوطنية ومستهدفات رؤية 2030.وتعتمد وزارة السياحة من خلال برنامجها المخصص لتسريع الأعمال السياحية في المملكة, على أعلى المعايير العالمية في تسريع عجلة نمو ونجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أيدي خبراء محليين وعالميين، ومختصين في ريادة الأعمال وبناء وتطوير المنشآت السياحية.// انتهى //23:36ت م0247