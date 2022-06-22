الدار البيضاء 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسأكد معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبد الله بن سعد الغريري، أن تدشين الصالة المخصصة لمبادرة “طريق مكة" في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء هو مؤشر على عمق العلاقات التي تربط بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية الشقيقة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله، وجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية حفظه الله.وأشار معاليه خلال تدشين مبادرة طريق مكة، إلى أن هذه المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية تعد من ضمن البرامج الخاصة بخدمة ضيوف الرحمن ومن ركائز رؤية المملكة 2030؛ لخدمة الحجاج وتسهيل كل إجراءات استقبالهم داخل بلدهم حتى وصولهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، مبينًا أن المملكة لا تدخر أي جهد لتنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة، لتذليل كل الصعوبات أمام ضيوف الرحمن، وضمان كل سبل الراحة والطمأنينة والأمن والأمان لهم، وتخفيف الأعباء المادية والمعنوية عنهم.وأشاد معاليه بتعاون الجهات المغربية التي عملت على التنسيق مع مختلف المعنيين في المملكة العربية السعودية لإنجاح هذه المبادرة.// انتهى //23:37ت م0248