الرباط 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسانطلقت بمدينة مراكش المغربية اليوم أعمال الدورة الثانية للقمة العالمية للطاقة حضوريا وافتراضيا، بمشاركة مجموعة من أصحاب القرار السياسي، والصناعيين والخبراء، من 30 بلدا، لمناقشة الإستراتيجيات المبتكرة في مجال الهيدروجين الأخضر، وإبرام شراكات من أجل عصر جديد للطاقة النظيفة.ويتضمن جدول أعمال القمة، التي تستمر على مدى 3 أيام، عقد ندوات وجلسات رفيعة المستوى، حول محاور الإمكانات التي يتيحها الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والاقتصاد الأخضر وفرص الاستثمار المتاحة به، والقطاعات التي ستغطي الجزء الأكبر من حجم الطلب، وأسواق التصدير الرئيسة المحتملة، وتكامل الطاقات المتجددة.كما سيخصص جزء آخر من القمة لمواضيع إزالة الكربون من عملية التنقل عبر الهيدروجين، وإمكانات تخفيض انبعاثات الكربون في الصناعة، وتحديات الأسعار والكلفة، وطرق ضمان الأمن الطاقي، وتحديات الأسعار.// انتهى //23:55ت م0249