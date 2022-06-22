سكاكا 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسكرّم وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان الراعي الرسمي للملتقى الأول للجمعيات والمراكز الثقافية والأندية الأدبية بمنطقة الجوف " آفاق التكامل والتنسيق " الذي نظمه مركز تمكين القطاع غير الربحي في الإمارة ومثلها سعدون أحمد الوشيح.وأكد الوكيل حرص سمو أمير منطقة الجوف على تكريم الرعاة والداعمين، والذي يأتي من باب الشراكة المجتمعية، مبيناً أنه سيكون دافعاً معنوياً كبيراً لمضاعفة وبذل أقصى الجهود؛ لبلوغ الأهداف والغايات التي ينشدها سموه ويتطلع إليها المجتمع.ويتناول الملتقى أهمية تفعيل السياحة الثقافية بالمنطقة، وعن قوة الفن في التأثير والتغيير الإيجابي.// انتهى //00:13ت م0002