عنيزة 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أمس ، جامع الشيخ محمد المصيريعي ــ رحمه الله ــ ومسجد موضي العليان بمحافظة عنيزة ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ، ومدير عام فرع الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة عبدالرحمن السويلم.واستمع سموه إلى شرح موجز عن الجامع والمسجد ومرافقهما لخدمة المصلين والمصليات ، حيث جُهزا بأفضل التجهيزات التي تكفل راحة المصلين لأداء العبادة .وثمّن سمو أمير منطقة القصيم ما يقوم به الميسورون ورجال الأعمال من بناء للمشاريع الخيرية ومن بينها المساجد ، سائلاً الله العلي القدير أن يبارك للقائمين على جامع الشيخ محمد المصيريعي ومسجد موضي العليان ، اللذين يعدان منارة خير وعبادة لله جل وعلا ، داعياً المولى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم ، وأن يحفظ هذه البلاد المباركة ، وأن يحفظ ولاة أمرها وشعبها من كل مكروه ويسبغ عليها نعمة الأمن والأمان.// انتهى //00:14ت م0003