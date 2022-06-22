الطائف 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف أمس الأربعاء، حفل تخرج الدفعة ( 18) من طلاب وطالبات جامعة الطائف، وذلك بمدينة الملك فهد الرياضية.وفي بداية الحفل ألقى رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري كلمة رحب فيها بحضور وتشريف سمو أمير محافظ الطائف، وتتويجه للدفعة الثامنة عشرة من متخرجي ومتخرجات جامعة الطائف، ودعمهم ورعايتهم، ومشاركتهم فرحة أبنائهم، طلاب وطالبات الجامعة وأولياء أمورهم ومنسوبي الجامعة، بعد سنوات من البذل والجد والاجتهاد والتحصيل العلمي قضاها الطلبة في تحصيل العلوم من منابعها، منوهًا بما يحظى به قطاع التعليم من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.وهنأ عسيري الطلاب والطالبات الخريجين، وأسرهم على إنجازات أبنائهم وبناتهم ، متمنياً لهم التوفيق في بداية حياة عملية مليئة بالإنجاز المتميز، متمنياً لهم التوفيق والسداد.من جانبه أكد عميد القبول والتسجيل الدكتور وصل الله السواط أن الجامعة تزف هذا العام 8370 طالبة، و 5030 طالباً بإجمالي (13400)متخرج ومتخرجة من مراحل الدراسات العليا والبكالوريوس والدبلوم في مختلف التخصصات، يمثلون الدفعة الثامنة عشرة لجامعة الطائف للعام الجامعي ١٤٤٣هـ، حيث بلغ عدد الخريجين من مختلف الجنسيات غير السعودية إلى 103 طلاب وطالبات من 23 دولة من مختلف دول العالم.وشاهد الحضور مسيرة الطلبة، وفيلماً مرئياً قدمته إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة ، كما كرّم سموه الطلاب والطالبات الأوائل الحاصلين على مراتب الشرف، في مختلف الدرجات والتخصصات العلمية.// انتهى //00:26ت م0004