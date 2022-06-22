الأمم المتحدة 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسدعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى التضامن مع أفغانستان ودعم العائلات الأفغانية المتضررة في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب إقليمين في شرقي البلاد.وأشار غوتيريش، في بيان صحفي اليوم، إلى مقتل وإصابة مئات الأشخاص، لافتاً الانتباه إلى أن هذه الحصيلة المأساوية قد تستمر في الارتفاع.وأكد أن الأمم المتحدة في أفغانستان معبأة بالكامل، وفرقها موجودة بالفعل على الأرض لتقييم الاحتياجات وتقديم الدعم الأولي.وقال غوتيريش: إنه يعول على المجتمع الدولي للمساعدة في دعم مئات العائلات التي تضررت من هذه الكارثة الأخيرة، فقد آن الأوان لإظهار التضامن.// انتهى //00:28ت م0005