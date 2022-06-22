الخرطوم 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية السوداني علي الصادق، في الخرطوم، أمس، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، وسفير اليمن عمر عبدالله المداوي.وجرى خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات وتطورات الشأن اليمني، ودور التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن في الوصول لاتفاق ينهي معاناة الشعب اليمني، حيث أكد السفيران تقديرهما للدور الكبير الذي ظل يضطلع به السودان في هذا التحالف.كما تطرق اللقاء، إلى أزمة ناقلة النفط "صافر" والتهديدات التي يمكن أن تمثلها من أزمة بيئية واقتصادية وإنسانية خطيرة، إذ ما تعرضت للانفجار أو حدث بها أي تسريب.من جانب آخر، رحب السفيران بانضمام السودان إلى الدول المصدقة على ميثاق مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر.وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على مواصلة التنسيق في كافة المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //00:56ت م0009