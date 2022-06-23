الرياض 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسوقعت الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي والشركة السعودية للصناعات الأساسية " سابك " مذكرة تعاون مشترك، تهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير آلية العمل في مجالات الأمن الصناعي؛ لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في الحوادث الصناعية، وتطوير تعليمات الأمن والسلامة الصناعية، والحماية من الحريق الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي، وتعزيز هوية الأمن الصناعي في المملكة والإسهام في توفير برامج تدريبية مهنية ومتخصصة في مجالات الأمن الصناعي.وتأتي مذكرة التعاون ضمن تعزيز التواصل المؤسسي والعمل التكاملي المشترك بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص للإسهام في تحقيق أهداف ومستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //01:03ت م0010