الرياض 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسانتخبت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للووشو كونغ التي عقد اجتماعها في جمهورية مصر العربية، محمد القحطاني نائباً لرئيس الاتحاد العربي للووشو كونغ فو، استناداً لما قدمه من جهد وعمل مثالي في اللجنة السعودية للووشو كونغ فو، ما مكّنها من التميز، والمشاركة بفاعلية في نشاطات الاتحاد العربي.كما جاء انتخاب القحطاني نظير جهوده بوصفه رئيساً للجنة السعودية للووشو كونغ فو، واضطلاعه بأدوار مهمة وداعمة للجان الاتحاد العربي عموماً.// انتهى //01:41ت م0012