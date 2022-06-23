القاهرة 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسواصل نادى الزمالك صدارته للدوري المصري بفوزه المثير والصعب على مضيفه البنك الأهلى 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع 22 من عمر الدوري المصري.وبهذه النتائج واصل الزمالك صدارته للدورى بعدما ارتفع رصيده إلى 48 نقطة يليه فريق بيراميدز برصيد 46 نقطة فيما تجمد رصيد البنك الاهلى عند 30 نقطة فى المركز السابع.وضمن منافسات الجولة ذاتها فاز فريق الأهلي بصعوبة على ضيفه غزل المحلة بنتيجة 2-1، ليرتفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث بجدول المسابقة، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.//انتهى//02:06ت م0013