كوالالمبور 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واستفقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا الاتحادية محمود حسين قطان، أمس, الصالة المخصصة لمبادرة "طريق مكة" في مطار كوالامبور الدولي، لتسهيل وتيسير رحلة الحج، وتنظيم الخدمة في المطار، وسير إجراءات تنفيذها.في الجانبين الماليزي والسعودي والتقى فريق عمل المبادرة.وأكد حرص المملكة على راحة الحجاج، وأن يصل الحاج بكل يسر وسهولة، معبراً عن شكرة للحكومة الماليزية على تعاونها وتذليل الصعوبات ودورها في إنجاح هذه مبادرة " طريق مكة".وكانت وزارة الداخلية، قد أطلقت هذا العام 1443هـ مبادرة "طريق مكة"، في (5) دول، شملت باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنجلادش، وهي إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة من بلدانهم، بدءاً من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.// انتهى //02:26ت م0014