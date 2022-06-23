المدينة المنورة 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وارتفاعا في الأمواج وتدنيا في مدى الرؤية ، على محافظات ينبع وينبع النخل والرايس.وبيّن المركز أن الحالة تبدا الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.// انتهى //06:01ت م0018