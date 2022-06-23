عام / "المركز الوطني للأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الخميس 1443/11/24 هـ الموافق 2022/06/23 م واس
المدينة المنورة 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وارتفاعا في الأمواج وتدنيا في مدى الرؤية ، على محافظات ينبع وينبع النخل والرايس.
وبيّن المركز أن الحالة تبدا الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
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