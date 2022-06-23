ينبع 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسدشن مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي أمس ، المعرض الختامي لبرنامج "مساحة الابتكار الإثرائي" الذي نظمته الثانوية الثامنة للبنات بتعليم ينبع بالتعاون مع قسم الموهوبات، وذلك في إطار البرنامج الوزاري الذي أطلقته وزارة التعليم بإشراف الإدارة العامة للموهوبين مُمثلة بوكالة البرامج التعليمية، والذي استهدف الطالبات الموهوبات في الصف الأول ثانوي .وأوضحت مديرة الثانوية الثامنة بينبع البحر تغريد حامد الحربي، أن البرنامج يهدف إلى إثراء الطالبات الموهوبات وفق أحدث الاتجاهات و الممارسات العالمية في تربية الموهوبين ومهارات المستقبل من خلال توفير مساحة حرة للتعلم والعمل، وذلك بتوظيف مهارات التعلم في تنفيذ مشاريع علمية وصولاً إلى ريادة الأفكار الإبداعية .وأشارت الحربي، إلى أن البرنامج صمم بحيث يمكن الطالبات الموهوبات من الوصول لابتكارات لحل مشكلات اجتماعية وبيئية واقتصادية بالإضافة إلى مشاريع ريادية ، هندسية ، وأبحاث علمية ، ونماذج محاكاة وغيرها، ويساهم في تعزيز ميول الطالبات ومهارتهن نحو الابتكار والاختراع وتسخير طاقاتهن في مجالات التقنية والابتكار ، وإكسابهن مهارات التفكير العليا ومهارات حاسوبية في تصميم النماذج الأولية والمحاكاة والقدرات الشخصية كقبول التعقيد وحب المخاطرة، وتهيئتهن للمشاركات في المسابقات المحلية والمنافسات الدولية المختلفة .من جانبها أبانت مدرب البرنامج بالمدرسة محمودة حمدان الجهني، أن المعرض حظي بمشاركات متميزة من الطالبات والبالغ عددهن 26 طالبة، حيث بلغ عدد المشاريع المقدمة 20 مشروعًا تنوعت بين مشاريع إبداع ومشاريع مساحة الابتكار، مضيفةً أن المدرسة تعمل على تنمية مهارات الطالبات وتأهيلهم لخوض المسابقات والأولمبيادات الدولية، فقد تم ترشيح الطالبة لانا المجنوني للتدريب المكثف المقام في جامعة العلوم التقنية (كاوست) لتأهيلها للأولمبياد العلمي الدولي، وكذلك تأهل مشروع الطالبة دانة العلوني لمعرض أولمبياد إبداع 2022 في منطقة المدينة المنورة .// انتهى //06:02ت م0019