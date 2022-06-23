الدمام 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسحقق لاعب المنتخب السعودي معاذ عسيري جائزة أفضل لاعب في مباراة اختتام مرحلة دور المجموعات بين السعودية وليبيا في بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022م، التي انتهت بفوز المنتخب السعودي بنتيجة 5-3.ونال لاعب منتخب الكويت عبدالرحمن الطويل جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبي الصومال والكويت، التي انتهت بفوز منتخب الكويت 9-2.وحصل لاعب منتخب مصر خالد عبدالحليم، على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبي الجزائر ومصر، التي انتهت بفوز المنتخب المصري 2-0.وحقق لاعب المنتخب المغربي إدريس رايس جائزة أفضل لاعب في فوز المنتخب المغربي على منتخب موريتانيا بنتيجة 13-0.// انتهى //06:02ت م0020