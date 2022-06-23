ينبع 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسوقعت امس مذكرة تعاون بين الهيئة الملكية بينبع ومؤسسة الملك خالد حيث وقع الاتفاقية من جانب الهيئة الملكية بينبع سعادة الرئيس التنفيذي د. فهد بن ضيف الله القرشي ومن جانب المؤسسة الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد صاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله آل سعود وذلك بحضور معالي رئيس الهئية الملكية للجبيل وينبع المهندس / خالد بن محمد السالم.وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الدعم الاستشاري والتنظيمي لمنظمات القطاع غير الربحي كما تهدف إلى المساهمة في تقديم الدعم لوحدات التطوع في المنظمات غير الربحية وفق المعيار الوطني السعودي للتطوع.كما تشمل بنود المذكرة مجالات إعداد الدراسات والأبحاث لدعم أعمال المنظمات غير الربحية ودعم آفاق التعاون في تنظيم الملتقيات وورش العمل المتخصصة في بناء قدرات القطاع غير الربحي وتبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين ومن المقرر البدء بتنفيذ بنود مذكرة التعاون خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022م متطلعين لرسم ملامح بدايات الأثر التنموي المستدام في المجال.// انتهى //06:02ت م0021