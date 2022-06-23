عام / "الارصاد": هطول أمطار رعدية على محافظة الطائف
الخميس 1443/11/24 هـ الموافق 2022/06/23 م واس
الطائف 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, من هطول أمطار رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية على محافظة الطائف تشمل مركزي الهدا.
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.
وأكدت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، جاهزيتها واستعدادها الكامل "البشري والآلي" لمواجهة أي طارئ -لا قدّر الله-، ووضعت الخطط والتدابير اللازمة بالمشاركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني لمواجهة مثل هذه الحالات، داعية المواطنين والمقيمين بعدم المجازفة والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.
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