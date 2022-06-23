الطائف 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, من هطول أمطار رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية على محافظة الطائف تشمل مركزي الهدا.وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.وأكدت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، جاهزيتها واستعدادها الكامل "البشري والآلي" لمواجهة أي طارئ -لا قدّر الله-، ووضعت الخطط والتدابير اللازمة بالمشاركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني لمواجهة مثل هذه الحالات، داعية المواطنين والمقيمين بعدم المجازفة والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.// انتهى //09:31ت م0023