إسلام آباد 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم أنباء الزلزال المدمر الذي ضرب أفغانستان، وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص وتشريد الآلاف، وإبداء باكستان تضامنها مع الشعب الأفغاني، وعرضها المساعدة في أعمال الإغاثة.وسلطت الضوء على بدء تحسن مؤشرات الاقتصاد الباكستاني بعد التطورات الإيجابية في المحادثات مع صندوق النقد الدولي، والأنباء التي تحدثت عن حصول باكستان على قرض بقيمة 2.3 مليار دولار من الصين.وأخبرت عن استعداد السلطات الباكستانية للتعامل مع الفيضانات والسيول المتوقعة بسبب هطول الأمطار الموسمية بغزارة خلال الفصل الحالي للأمطار.وتناقلت صحف الخميس متفرقات منها ارتفاع ضحايا الفيضانات في بنغلادش، وتحذير منظمة الصحة العالمية من متحورات جديدة لفيروس كورونا.// انتهى //09:31ت م0024