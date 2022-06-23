الطائف 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسأطلقت أمانة الطائف خدمات المتاجر المتنقلة عبر منصة "بلدي" لتمكين الأفراد من إصدار الرخصة لمتجر متنقل، أو عربة متنقلة للأنشطة الغذائية وغير الغذائية سعيًا منها في دعم قطاع الأعمال، وتمكين الأفراد من مزاولة أعمال البيع.وتهدف المبادرة إلى تنظيم عملية البيع في الأماكن العامة من خلال حاضنات الأعمال ومسارات العربات المتنقلة، والحرص على سلامة الزوّار، وتوفير البيئة الجاذبة والفرص الاستثمارية الجديدة من خلال تسهيل إجراءات التراخيص، .// انتهى //09:51ت م0026