مكة المكرمة 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسوقع رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد القحطاني ومدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي أمس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تقديم خدمات ومشاريع اجتماعية وتربوية، وبرامج تخدم المجتمع التربوي والتعليمي، انطلاقًا من أهداف التعاون بين جامعة أم القرى وإدارة تعليم مكة المكرمة في تحقيق التكامل، وتبادل الخبرات العلمية والتطويرية والإبداعية من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية والاستفادة من كافة الخبرات والمرافق.وتتناول الاتفاقية العديد من الجوانب كتفعيل المجالات التعليمية والتربوية والصحية والمهنية ودعم البرامج الإثرائية ورعاية الطلاب الموهوبين وتطوير البرامج العلمية والأكاديمية والتعاون في مجال التدريب والبحث العلمي والتقني والملتقيات التعليمية والإثرائية.// انتهى //10:03ت م0029