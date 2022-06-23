موسكو 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم، سواحل إقليم كامتشاتكا بالقرب من جزر الكوريل الروسية.وأفادت محطة يوجنو سخالينسك الروسية لرصد الزلازل، أن الزلزال كان على عمق 62 كلم ويقع مركزه على بعد 294 كلم جنوب غرب مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي في إقليم كامتشاتكا, ولم ترد أنباء عن ضحايا أو أضرار ناجمة عن الزلزال، ولم يتم الإعلان عن أي إنذار بأمواج تسونامي.// انتهى //10:21ت م0031