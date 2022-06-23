الرباط 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واستطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم إلى القرارات التي اتخذها البنك المركزي المغربي، والمتعلقة بالمحافظة على سعر الفائدة الرئيسي في 1.5 بالمائة، وتوقعات البنك بنمو اقتصادي بنسبة 1 بالمائة السنة الحالية.وأخبرت صحف الرباط عن تواصل "مناورات الأسد الأفريقي" التي تنظمها القوات المسلحة الملكية المغربية، ونظيرتها الأمريكية لتعزيز قدرات القوات المشاركة, فيما تناقلت إعلان الكويت عن حل مجلس الأمة دستورياً والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة.وتحدثت عن مخلفات الزلزال القوي الذي ضرب ولاية بكتيكا شرق أفغانستان وأدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى.ولفتت صحف المغرب إلى القلق المتزايد في أوروبا مع تزايد الدعوات للإضرابات في قطاع النقل الجوي.واهتمت الصحف بإعلان كوريا الجنوبية عن إطلاق أول صاروخ فضائي محلّي الصنع في الفضاء، ووضعه في المدار في قفزة عملاقة سجلتها على صعيد الاستكشاف الفضائي.// انتهى //10:22ت م0032