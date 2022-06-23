عام / الصين تطلق مجموعة جديدة من أقمار الاستشعار عن بعد
الخميس 1443/11/24 هـ الموافق 2022/06/23 م واس
بكين 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واس
أطلقت الصين اليوم ثلاثة أقمار صناعية جديدة للاستشعار عن بعد، من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية جنوب غربي الصين.
وجرى إطلاق الأقمار الصناعية، التي تعد الدفعة الثانية من ياوقان-35، بواسطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-2 دي، حيث دخلت المدار المخطط لها, بالإضافة إلى استخدام الأقمار الصناعية بشكل أساسي لإجراء تجارب علمية ومسوحات لموارد الأراضي وتقدير غلة المنتجات الزراعية والوقاية من الكوارث والحد منها.
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