بكين 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسأطلقت الصين اليوم ثلاثة أقمار صناعية جديدة للاستشعار عن بعد، من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية جنوب غربي الصين.وجرى إطلاق الأقمار الصناعية، التي تعد الدفعة الثانية من ياوقان-35، بواسطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-2 دي، حيث دخلت المدار المخطط لها, بالإضافة إلى استخدام الأقمار الصناعية بشكل أساسي لإجراء تجارب علمية ومسوحات لموارد الأراضي وتقدير غلة المنتجات الزراعية والوقاية من الكوارث والحد منها.// انتهى //10:22ت م0033