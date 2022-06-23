الدمام 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسنظَم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية ممثلة في (سايتك) اليوم، فعالية تنظيف شاطئ بحيرة البط بكورنيش الخبر، بمشاركة عددٍ من طلاب وطالبات محافظة الخبر.وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، أن الحملة تهدف إلى تحفيز المشاركة المجتمعية من خلال حل المشكلات التي تؤثر على البيئة، وتعزيز الانتماء البيئي وغرس القيم لدى النشء للمحافظ على البيئة واستدامتها من خلال الممارسات الإيجابية.وشهدت الفعالية عرضاً وثائقياً عن عالم المحيطات ومدى تأثير المواد الاستهلاكية على الحياة البحرية، إضافةً إلى عرض (٣٥٠) وثيقةً علمية لتعريف الطلاب والطالبات بمبادئ العلوم وتطبيقها وأهمية المحافظة على البيئة.//انتهى//11:13ت م0041