تونس 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تأكيد صندوق النقد الدولي بوقوفه إلى جانب السلطات التونسية في ما تبذله من جهود للمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وإعلانه أنه على استعدادٍ لبدء المفاوضات مع الحكومة التونسية حول برنامجها الإصلاحي خلال الأسابيع القادمة، عقب سلسلة من المناقشات الفنية استمرت لعدة أشهر.وكتبت عن إحباط حرس الحدود البحري التونسي ست عمليات هجرة غير شرعية انطلاقاً من عددٍ من المدن الساحلية في اتجاه الضفة المقابلة من المتوسط.وتناقلت صحف الخميس تأكيد مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني ويليامز في اختتام أعمال المسار الدستوري والتي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة تسجيل تقدم كبير في الاتفاق على أغلب مواد مسودة الدستور.وتناولت إعلان صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت، حل مجلس الأمة والدعوة لانتخاباتٍ عامة.وكتبت صحف تونس عن ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان الذي ضرب منطقة في شرق أفغانستان إلى أكثر من 1500 شخص، ونحو ألفي مصاب.// انتهى //11:31ت م0045