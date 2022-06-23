المدينة المنورة 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسقدّمت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى أحد خدماتها لـ85748 مستفيداً، خلال الأشهر الخمسة الماضية للعام 2022م.من جهة أخرى, تمكّن بفضل الله فريق طبي من أطباء الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى من استئصال ورم حميد بحجم 8 سم من منطقة البلعوم الحلقي لمريض من خلال الفم وبدون تدخل جراحي بعد أن بيّنت الفحوصات الطبية وجود ورم في منطقة البلعوم الحلقي ناشئ من الغدد اللعابية المكملة, وقام الفريق بتجهيز المريض واستئصال الورم عن طريق الفم.// انتهى //11:36ت م0047