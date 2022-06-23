الرياض 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسكشفت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) أن قيمة الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر أبريل 2022م بلغت (137,119 مليوناً)، مقابلَ (69,252 مليون ريال) خلال شهر أبريل عام 2021م، بارتفاع مقدارُه (67,867 مليون ريال) وبنسبة 98.0%.جاء ذلك وفق نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر أبريل عام 2022م التي أصدرتها الهيئة اليوم، مبينة النتائج أن قيمةُ الصادرات البتروليَّة خلال شهر أبريل 2022 بلغت (109,750 ملايين ريال)، مقابلَ (49,214 مليون ريال) خلال شهر أبريل 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (60,536 مليون ريال)، بنسبة 123.0%.ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية خلال شهر أبريل 2022م (27,370 مليون ريال)، مقابلَ (20,038 مليون ريال) خلال الشهر ذاته لعام 2021م، بارتفاع مقدارُه (7,331 ملايين ريال)، وبنسبة 36.6%، فيما بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر أبريل 2022م (55,274 مليون ريال)، مقابلَ (49,703 مليون ريال) خلال شهر أبريل 2021م، بارتفاع مقدارُه (5,572 ملايين ريال)، وبنسبة 11.2%.// انتهى //11:38ت م0048