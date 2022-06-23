جيزان 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسنفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان ممثلاً بمكتب فرع الوزارة بمحافظة بيش أمس، ورشة عمل تعريفية للمزارعين عن الخدمات الإلكترونية وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف"، وذلك بفندق لوبارك كونكورد بالمحافظة، بحضور أكثر من 40 مشاركاً من المزارعين والمهتمين بقطاع الزراعة.وتناولت الورشة العديد من المحاور حول الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة للمستفيدين، والسجل الزراعي وبرنامج التنمية الريفية المستدامة "ريف"، والأهداف الإستراتيجية للبرنامج في تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، والإسهام في الأمن الغذائي، وتحسين دخل مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة فرص العمل، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية مما يُسهم في تنمية أنشطتهم الزراعية في القطاعات المختلفة.واستعرض خلال الورشة الخطة التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية في "الدعم المباشر" بهدف تحقيق الهدف المنشود من تطور قطاع الزراعة العضوية، ودعم التحول لهذا القطاع الحيوي من المزارعين، وتعزيز موثوقية الغذاء العضوي.// انتهى //11:45ت م0049