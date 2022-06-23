الرياض 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسوصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب أمس، إلى جمهورية مصر العربية لإقامة معسكر إعدادي تحضيراً للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ 18 لمنتخبات الشباب التي ستقام في مملكة البحرين في الفترة من 15 - 24 يوليو 2022م ، والمؤهلة إلى بطولة العالم للشباب التي ستقام في ألمانيا واليونان العام القادم 2023م .وسيستمر المعسكر الخارجي 16 يوماً، وستكون تدريبات المنتخب فيه على فترتين صباحية ومسائية، إضافة لتدريبات الحديد والاستشفاء وعرض لقطات الفيديو، كما سيتخلل المعسكر خوض خمس مواجهات ودية .وترأس عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، رئيس لجنة المنتخبات فاخر غاشي بعثة المنتخب، التي ضمت المدرب الوطني فاضل آل سعيد، ومساعده الوطني موسى الهزاع، ومدرب الحراس التونسي أيمن بن يحيى، والإداري حسين آل جمال، إضافة إلى 18 لاعباً، وهم: جهاد أبو علوة، سجاد الخضيمي، مهدي العباس جواد العباس، مهدي الأحمد، محمد العبدالمحسن، ماجد العبدالمحسن، علي المحسن، محمد المدن، حسين آل عبادي، أيمن آل غزوي، سجاد آل عبد الرزاق، حسين الدواغ، عبدالله اليوسف، أحمد العبدالله، مرتجى الخضراوي، محمد آل عبيد، جواد القصير، فيما سيلتحق كل من: أحمد آل سعيد، حسين فريج، حسن التريكي إلى المعسكر بعد فراغهم من الاختبارات النهائية.// انتهى //11:47ت م0050