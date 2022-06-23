لندن 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم أزمة غلاء المعيشة التي تشهدها البلاد، مشيرةً إلى أن بيانات رسمية كشفت عن ارتفاع معدل التضخم لأعلى مستوى منذ أكثر من أربعين عام.وتناولت صحف لندن مخاوف من حدوث مجاعة ونقص حاد في الوقود في جمهورية الإيكوادور مع استمرار التظاهرات العنيفة المطالبة بالإصلاح الاقتصادي.ونقلت تحذير منظمة اليونيسكو من أن بعض المدن الساحلية في حوض البحر الأبيض المتوسط، ستواجه موجات تسوماني عالية خلال ثلاثة عقود من الآن، وذلك نسبة لاستمرار الارتفاع في مستوى مياه البحار.وعرجت على نقل زعيمة ميانمار السابقة، أون سان سو تشي، إلى سجنٍ خاص لمواجهة العديد من التهم التي وصفتها بالسياسية بعد أكثر من عامٍ من الاحتجاز بواسطة السلطات الانقلابية.// انتهى //11:51ت م0051