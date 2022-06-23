الدمام 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسنظّم مركز غرفة الشرقية للتوظيف أمس لقاءً وظيفيًا في قطاع الطيران والخدمات الأرضية واللوجستية، لعرض 270 فرصةً وظيفية، لدى 17 شركةً من المؤسسات والشركات المتخصصة.واستقبل اللقاء 550 طالباً وطالبة عمل، تم التنسيق فيما بينهم وبين المؤسسات العاملة في القطاع، والراغبة في استقطاب قوى عاملة وطنية مؤهلة، أو ذات قابلية للتأهيل للعمل في هذا المجال.وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة حمد البوعلي أن هذه اللقاءات تُسهم في دعم خيار التوطين في القطاع الخاص، ورفع نسب التوطين في المؤسسات الخاصة بالمنطقة، مشيراً إلى أن قطاع الطيران يُوفّر العشرات من الوظائف في مختلف المجالات.// انتهى //11:51ت م0052