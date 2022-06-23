الرياض 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسعرضت منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 7 مشروعات تنظيمية وإجرائية ذات صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، طرحتها العديد من الجهات الحكومية؛ بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.وطرحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات "مشروع تنظيمات تقديم خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية" بهدف توفير خدمات اتصالات متطورة، وإيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفعالة، والتشجيع في تقديم خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية ضمن الترخيص الفئوي العام؛ لتحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات، وذلك من خلال تبني مبدأ "التقنية المحايدة" في الترخيص، إذ ينتهي الاستطلاع على المشروع في 17 يوليو 2022م.من جانبها طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة "مشروع اللائحة الفنية للدهانات (الأصباغ) والورنيشات"، وتسعى اللائحة إلى تحديث الملحق رقم (2-أ) قائمة منتجات الدهانات والورنيش والمواصفات القياسية ذات العلاقة، بالإضافة إلى تعديل صياغي على كل من المادة (10) المخالفات والعقوبات، والمادة (12) الأحكام الانتقالية، وينتهي الاستطلاع بتاريخ 22 يوليو 2022م.وتأتي وثيقة "مشروع تنظيمات تسجيل أنظمة الأقمار الصناعية الأجنبية" التي طرحتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف تسجيل مزود سعات الأقمار الصناعية، وذلك لأجل تبسيط الإطار التنظيمي وتجنب وضع حواجز لدخول السوق مع ضمان الالتزام القانوني، وينتهي الاستطلاع على الوثيقة بتاريخ 17 يوليو 2022م.من جهتها طرحت وزارة الطاقة "مشروع اشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية المتعلقة بالمنتجات البترولية" ويسعى الدليل ليكون مرجعاً في بيان جميع الاشتراطات والإجراءات المتعلقة بطلب التراخيص والتصاريح، وينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 30 يونيو 2022م.ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة "استطلاع"، تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، بأن تكون في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.// انتهى //11:54ت م0053