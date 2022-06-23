الرياض 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسوقّع الديوان العام للمحاسبة، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية اليوم، اتفاقية مشاركة البيانات بين الديوان والمركز للربط بين منصة "اعتماد" ومنظومة الرقابة الإلكترونية "شامل"، بحضور معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، ومعالي مستشار وزير المالية رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عضو مجلس إدارة المركز عبدالعزيز بن صالح الفريح.ومثّل الديوان في توقيع الاتفاقية المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات منيف بن فالح العتيبي، ومثّل المركز الرئيس التنفيذي المهندس يوسف بن عبدالرحمن الحرقان، وذلك في المقر الرئيس للديوان العام للمحاسبة في مدينة الرياض.وتهدُف الاتفاقية إلى تعزيز التكامل والتعاون المشترك بين الديوان والمركز، وتوظيف كامل الإمكانيات والخبرات لتحقيق الربط الإلكتروني بين منصة "اعتماد" ومنظومة الرقابة الإلكترونية "شامل"؛ لتلقي كافة بيانات ومستندات وعقود وحسابات ورواتب الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان؛ بما يتفق مع الأهداف الإستراتيجية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، والتوجه الإستراتيجي للديوان العام للمحاسبة، وذلك في ظل جهود الديوان إلى أتمتة العمل الرقابي عبر منظومته الرقابية، والتحول الرقمي نحو التدقيق الآلي باستخدام الذكاء الاصطناعي وإدارة المعرفة.// انتهى //12:08ت م0055