صامطة 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسقدّمت صحة جازان ممثلة بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى صامطة العام خدماتها لـ46736 مستفيداً، وذلك خلال الأشهر الخمسة الماضية من عام 2022م، حيث بلغ عدد مستفيدي قسم الطوارئ 24346 مراجعاً، فيما استفاد من خدمات العيادات الخارجية 22390 مراجعاً.وبلغ عدد حالات الولادة 667 حالة، وأجريت 590 عملية جراحية ما بين عمليات جراحية كبرى وصغرى، فيما بلغ عدد المنومين 1019 مريضاً، فيما أجري 219665 فحصاً مخبرياً, بالإضافة إلى 12384 فحصاً إشعاعي، وصُرفت 50647 وصفة طبية.من جهة أخرى أنهى فريق طبي بالمستشفى معاناة مريضة من آلام مستمرة في البطن، ليتبيّن بعد إجراء الفحوصات اللازمة وجود كيس بالمبيض الأيمن بحجم 20x25 cm، وعلى إثره قرّر الفريق إجراء عملية لضمان سلامة الأم والطفل وإزالة الكيس المبيضي، حيث تكّللت العملية ولله الحمد بالنجاح.// انتهى //13:27ت م0075