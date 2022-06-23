نجران 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسنوَّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بما توليه القيادة الرشيدة –حفظها الله- من اهتمام بكتاب الله الكريم، وإقامة المسابقات لحفظه وتلاوته، وفي مقدمتها مسابقة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القران الكريم "رتّل" بمنطقة نجران ظافر بن ضيف الله القرني، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الإدارة.وتسلّم سموه خلال الاستقبال التقرير السنوي لأنشطة وفعاليات الجمعية، مشتملاً على 180 حلقة للبنين والبنات التحق بها 3148 طالباً وطالبة و149 معلماً ومعلمة، و1060 حافظاً وحافظة، إضافةً إلى تنفيذ 42 دورة تدريبية.// انتهى //13:36ت م0077