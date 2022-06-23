نيروبي 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسنشرت كينيا مئات الجنود من قواتها على حدودها مع الصومال، عقب تعرض قرية في مقاطعة مانديرا الكينية لهجوم من حركة "الشباب" الإرهابية.وذكرت الشرطة الكينية اليوم، أن المهاجمين دمّروا مركز اتصالات في رامو، وفرّوا بعد وقت قصير من الحادث باتجاه الحدود.وتشنّ حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة باستمرار هجمات على المناطق الكينية المحاذية للحدود الصومالية بعد تسلّلها إلى الأراضي الكينية.// انتهى //13:49ت م0078