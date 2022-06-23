الرياض 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسكشف أمين عام الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين المهندس فيصل المنديل عن عدد عمليات التقييم للأصول العقارية التي تمت خلال النصف الأول من العام الحالي 2022م لأكثر من 94 ألف عملية تقييم، تتجاوز الـ240 مليار.جاء ذلك خلال ملتقى التقييم العقاري الذي تنظمه غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" بمقر الغرفة بالرياض، الذي افتتحه نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض محمد المرشد.وتطرق أمين عام الهيئة إلى سعي الهيئة للقيام بأدوارها في تنظيم مهنة التقييم في المملكة والتطوير والاعتماد والرقابة والتوعية، مشيراً إلى أن تعزيز جودة الإصدارات المهنية لعدد من الأدلة والمعايير والقواعد أسهمت في زيادة موثوقية التقارير الصادرة وارتفاع درجة جودة تقارير التقييم من 40% في عام 2020م إلى 88% في 2021م، منوهاً بالدور الذي يقدمه المقيّم في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة وحماية المصالح.// انتهى //13:56ت م0080