حائل 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس شباب المنطقة في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم اجتماع المجلس السنوي.وأطّلع سموه على تقارير أعمال المجلس خلال الفترة الماضية، مستعرضاً أهم المناشط والفعاليات التي تخدم شباب وفتيات المنطقة، منوهاً بدعم القيادة ومتابعة سمو وزير الداخلية وسمو أمير المنطقة، متطلعاً إلى مضاعفة الجهود للمزيد من النجاحات والتقدم .من جانبه أوضح أمين مجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي أن الاجتماع ناقش أبرز الخطط المستقبلية والأعمال القادمة التي تخدم المنطقة وشبابها وفتياتها وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.// انتهى //13:58ت م0081