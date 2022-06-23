جنيف 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسعقدت لجنة طوارئ منظمة الصحة العالمية في جنيف اليوم اجتماعًا لمناقشة وتقييم "جدري القرود", ومدى الحاجة لإصدار تحذير بشأنه لتوخي الحكومات والأفراد الحذر تجاه العدوى, حيث بلغ عدد الإصابات 2100 حالة مؤكدة في 43 بلداً حتى الآن.ومن المقرر أن تقدم اللجنة في ختام اجتماعاتها المشورة لمدير عام منظمة الصحة العالمية، والتوصيات المؤقتة حول كيفية الوقاية والحد من انتشار المرض بشكلٍ أفضل وإجراءات استجابة الصحة العامة العالمية.// انتهى //13:58ت م0082