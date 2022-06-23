الباحة 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة أهمية رفع مستوى جودة وتطوير ما يقدم من خدمات وفعاليات ومبادرات للسائحين والزوار وأهالي المنطقة في مجال السياحة والترفيه والثقافة وكل ما يخص دور الإيواء والمطاعم والحدائق والمنتزهات والطرقات.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة، رؤساء اللجان الإشرافية والتنفيذية لمهرجان صيف الباحة 1443هـ، حيث جرى خلال اللقاء استعراض خطط اللجان والفعاليات المعتمدة خلال موسم الصيف.وشدد سمو أمير منطقة الباحة على أن يكون صيف الباحة لهذا العام استثنائيًا من كل النواحي وتقديم ما يلبي تطلعات الزوار والأهالي لقضاء أوقات جميلة في ربوع الباحة من خلال مايقدم من برامج وأنشطة وخدمات سياحية، مشيرًا إلى ما يمثله السائح والزائر من داخل المملكة أو خارجها من أهمية للنهوض بمقومات المجال السياحي.// انتهى //13:59ت م0083