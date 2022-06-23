مكة المكرمة 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واستقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر مبادرة "الإرشاد الإثرائي " بأكثر من (٢٣) لغة يستفيد منها حجاج بيت الله الحرام، وتمكنهم من الاستفادة من الخدمات، حيث قامت وكالة اللغات والترجمة، ممثلة في إدارة الإرشاد المكاني بالمسجد الحرام، بتوظيف التواصل اللغوي في عرض وإيصال وتمكين القاصدين من الوصول إلى مختلف خدمات الحرمين الشريفين على مدار (٢٤) ساعة.وأوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد الحميدي أن الخدمات في مخرجاتها توائم تطلعات القاصدين إلى تجربة ثرية في أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، مبينًا أن خدمات الإرشاد الإثرائي متاحة داخل المسجد الحرام وساحاته الخارجية، ومراكز الاستعلامات، مع تقديم الدعم للإدارات ذات الصلة بهدف الوصول إلى تقديم أرقى الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة العالية.// انتهى //14:01ت م0084