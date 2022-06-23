الأحساء 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء في مكتبه بالمحافظة اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" المهندس عبدالله السعدون وعدد من منسوبي الشركة.واستمع سموه لشرحٍ عن إنجازات الشركة وإسهاماتها في خدمة المجتمع، مؤكدًا أهمية دعم الأعمال التي لها أثر إيجابي على المجتمع وتنميته.// انتهى//14:02ت م0085