حائل 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، بطل الراليات الكابتن منيف السلماني، والملاح الدولي فهد العمر، اللذين يشاركان في بطولة الشرق الأوسط للراليات التي تقام لأول مرة وتشتمل على 4 جولات في الأردن وقطر والمملكة والإمارات، حيث يتصدر حالياً السلماني فئة T2 ويستعد لاستكمال الجولات الأخيرة.وأعرب السلماني عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على ما يجده أبناء المنطقة من دعم ومساندة في مختلف المجالات وفي رياضة السيارات، مؤكداً حرصه على مواصلة تصدره لفئة T2 حتى مراحلها الأخيرة ونيل اللقب بإذن الله.الجدير بالذكر أن الكابتن السلماني حقق عشر منصات تتويج بالمركز الأول في فئة T2 داخلية وخارجية برفقة الملاح الدولي فهد العمر ويسعيان لتحقيق بطولة الشرق الأوسط هذا العام.// انتهى //14:14ت م0088