جدة 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسأطلق المركز الوطني للأرصاد اليوم، الهوية البصرية الإعلامية الجديدة الموحدة لكافة أنشطة المركز في وسائل الإعلام التقليدية والجديدة.ويأتي إطلاق الهوية البصرية الإعلامية الجديدة في إطار الجهود المتسارعة لتطوير أنشطة المركز الإعلامي للأرصاد من أجل الارتقاء بمستوى الأداء وتطوير البنى التحتية والتقنية وتحسين جودة الخدمة تحقيقًا لرؤية المملكة 2030م.وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن الهوية البصرية الجديدة تهدف إلى خلق قنوات اتصال نشطة ورسائل اتصالية متجددة لا تقتصر على تقديم الخدمات الأرصادية وتوقعات الطقس إلى الجمهور، بل تعمل على نشر الوعي والتثقيف أيضًا في هذا المجال الحيوي، مشيرًا إلى أنها تستهدف تعزيز أفضل الممارسات الإعلامية ذات الصلة بالطقس والمناخ وبناء ثقافة مجتمعية تهتم بمخرجات المركز، فضلًا عن التوظيف الاحترافي للنوافذ الإعلامية المختلفة لتقديم رسالة إعلامية موثوقة ومتميزة عن الطقس والمناخ.ولفت الرئيس التنفيذي للمركز إلى أن الهوية البصرية الإعلامية الجديدة للمركز الوطني للأرصاد تستخدم في مضمونها الأشكال الهندسية المختلفة مستلهمة ألوانها من أجواء المملكة، معتمدةً ملامح فنية أساسية لمنصات التواصل التابعة للمركز والطرق المثالية لتشكيل صورة ذهنية إيجابية عنه تنتهي بالثقة في خدماته الأرصادية وتوقعاته والنشرة الجوية وفقًا للموسم وتنبيه الإنذار المبكر وتصحيح المعلومات أو الإشاعات وغيرها.// انتهى //14:15ت م0089