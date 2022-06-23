الرباط 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك في الرباط اليوم بوفد الاتحاد العالمي للكشاف المسلم برئاسة الأمين العام للاتحاد الدكتور زهير غنيم، بهدف التعرف على مجالات عمل المنظمة وبرامجها وأنشطتها.وأوضح الدكتور المالك أن المنظمة منارة إشعاع حضاري في مجالات التربية والعلوم والثقافة، مشيراً إلى أهم البرامج والأنشطة التي تنفذها حالياً، والتي تعطي أولوية كبيرة لتأهيل النساء والشباب، وبناء قدراتهم الريادية، وتدريبهم على القيادة من أجل الأمن والسلام، وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا.// انتهى //15:41ت م0117