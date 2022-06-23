تبوك 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واساعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, أسماء أعضاء مجلس الشباب بالمنطقة في دورته الجديدة.ويهدف المجلس إلى إشراك الشباب وتحديد متطلباتهم والإسهام في تنمية المنطقة ودعم مبادرات الشباب وضم المجلس 21 عضواً وهم: نور محمد البلوي , وعبد اللطيف ماضي الطلق , وسلطان قالط البلوي, ورفيف عبدالسلام نجدي, وخالد علي الجوني, ورهام سعود الفرشوطي, ونور علي الغريض, وآلاء حمد اليامي, وعبد الرحمن يوسف البوق, وربا إبراهيم محمود, وأحمد ناجي بن قربان, ومازن علي آل عامر, وريم إبراهيم قرموش, وسلطان سعيد القحطاني, وسعاد مسلم الحويطي, وعبدالعزيز سلطان القحطاني, وأمل ساير العنزي, وبدر عاتق القرني, ويزيد شايم العنزي, وعطا الله محمد العطوي, وعلي سالم العلاوي.// انتهى //15:48ت م0118